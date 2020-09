Renault lance l’Arkana hybride en Europe !

L’an dernier, Renault dévoilait son Arkana, produit en Russie pour le marché russe. Aujourd’hui, le fabriquant annonce l’arrivée d’une version pour l’Europe. Alors que le modèle russe est articulé autour de la plateforme de la Dacia Duster II, la variante européenne hérite de la plateforme CMF-B, utilisée sur la Clio IV, entre autres.

Visuellement, le SUV se caractérise par sa forme coupée et son look dynamique. L’Arkana reçoit une offre hybride inédite sur son segment avec la motorisation E-TECH Hybrid 140 ch et des motorisations 1.3 TCe 140 et TCe 160 à micro-hybridation 12V. Le système E-Tech, qui équipe déjà les Clio, Megane et Captur, permet d’atteindre jusqu’à 80% de temps de conduite électrique en ville, avec des économies de consommation/pollution d’environ 40%.

Le modèle sera proposé avec une finition R.S. Line, lui permettant de s’équiper de boucliers et de jantes plus sportives. Le SUV sera naturellement assorti de toutes les technologies et assistances à la conduite modernes, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence actif, l’avertisseur d’angles morts ou encore la détection de la signalisation.

L’Arkana européen, dont la production sera assurée à l’usine de Busan, en Corée du Sud, arrivera sur nos routes dans le courant du premier semestre 2021.