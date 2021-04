Renault ne développera plus de nouveaux moteurs diesel

Six années après son éclatement, le scandale du dieselgate continue de frapper les constructeurs automobile. A l’origine d’une refonte drastique du secteur, il a condamné les motorisations diesel auprès des politiques. Pour cela, de nombreux motoristes ont dores et déjà pris la décision de ne plus investir dans ces motorisations, vouées à disparaitre.

C’est maintenant au tour de Renault de confirmer cela. Lucas de Meo, le patron de la marque au losange, a confirmé que sa marque n’investira plus dans de nouveaux moteurs diesel, malgré les progrès réalisés ces dernières années en terme d’émissions de particules fines et de CO2. Afin de placer toutes ses ressources dans la mobilité électrique, Renault ne se contentera donc plus que de mettre à jour ses moteurs diesel actuels, juste pour leur permettre d’encore survivre à une norme Euro.

Dans la même tendance, d’autres constructeurs, comme Audi, vont encore plus loin, en annonçant directement la fin des développements de moteurs thermiques, qu’ils soient en essence ou en diesel. Au vu de la difficulté rencontrée par de nombreux fabricants pour homologuer leurs blocs à la Norme Euro 6D, il ne fait aucun doute que les véhicules devront être électrifiés en 2025, pour l’arrivée de la norme Euro 7.