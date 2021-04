Renault Captur E-Tech Hybrid : A partir de 26.275€ en Belgique

En marge du lancement de la nouvelle motorisation plug-in hybride de son Captur, Renault nous dévoile ses tarifs pour la Belgique. Avec ses deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 9,8 kWh en 400V, le SUV urbain est en mesure de réaliser jusqu’à 65 kilomètres en mode 100% électrique, sur base du cycle WLTP. L’ensemble, assisté par un bloc thermique de 1,6l de cylindrée, offre une généreuse puissance de 160 chevaux.

D’ici quelques semaines, il sera possible de commander ce nouveau Captur E-Tech Hybride en Belgique avec plusieurs versions proposées : Limited#3, Intens, R.S. Line, Initiale Paris et Corporate. Toutes proposées avec des émissions de CO2 comprises entre 112 et 114 grammes par kilomètre parcouru, la version la plus abordable, Corporate, débute avec un prix de 26.275€. La version Intens, offrant un bon compromis en terme de rapport prix/équipement, débute pour sa part à 28.025€. Pour le haut de gamme, nous retrouvons la R.S. Line à 30.125€ et la version Initiale Paris proposée à partir de 31.000€.