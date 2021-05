Dites adieu à Renault Sport !

Une page s’est tournée. Si l’info a été annoncée il y a plusieurs mois, Renault Sport fait désormais partie de l’histoire ancienne. Le premier mai dernier, la branche sportive de Renault a en effet été récupérée par Alpine, qui aura pour charge de gérer la gamme sportive de l’ensemble du groupe.

« Dans le cadre de la réorganisation de Renault Group par marque, il est essentiel que les différentes entités qui composent la Business Unit portent chacune le nom d’Alpine et incarnent les valeurs et les ambitions de la marque. Alpine a vocation à être une marque premium sport à l’avant-garde de l’innovation et de la technologie. Alpine Cars par son expertise et son expérience dans les véhicules de sport est une carte maîtresse dans l’atteinte de nos objectifs. », explique Laurent Rossi, le CEO Alpine.

Depuis le premier mai, les deux entités réunifiées travaillent d’ores et déjà sur la future Alpine A110, qui sera 100% électrique, comme le confirme la marque. En parallèle, un partenariat avec Lotus a été mis en place afin de concevoir une plateforme « e-sport », qui servira à créer des coupés 100% électriques dans les années à venir. Par la suite, on peut imaginer qu’Alpine déclinera certains modèles Renault, comme la future Megane. Wait and see !