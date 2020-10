128 ti : BMW présente sa première traction sportive

Depuis quelques années, BMW introduit des tractions dans son entrée de gamme. L’objectif de ce choix est principalement alimenté par le fait de proposer des voitures offrant une meilleure habitabilité, tout en récupérant une partie de la clientèle peu friande des propulsions.

Ainsi, la BMW M135i, armée de sa transmission intégrale, est désormais épaulée par une 128ti, plus abordable et délestée de son système xDrive, au profit de roues avant motrices. Animée par le même bloc moteur que sa grande soeur, la 128ti dispose d’une puissance de 265 chevaux, gérée par une boite automatique à huit rapports, fournie de série.

La BMW 128ti reprend les barres antiroulis plus résistantes et les supports de barres antiroulis à précharge élevée de la BMW M135i xDrive. Elle s’équipe également de ressorts et d’amortisseurs plus rigides. De plus, la 128ti à traction avant est plus légère d’environ 80 kilos par rapport au modèle phare.

Visuellement, la traction sportive reçoit un pack M agrémenté de détails rouges, facilement distinguables. Elle reçoit de série de jantes spécifiques de 18 pouces. BMW propose en option gratuite les excellents Michelin Pilot Sport 4.

A son bord, le rouge est également au centre de l’attention. On en retrouve sur les sièges, les surpiqûres et dans l’éclairage d’ambiance LED.

La nouvelle BMW 128ti débarquera sur nos routes d’ici le début de l’année prochaine. En Belgique, son prix de base sera fixé à 43.250€.