Dacia présente le Spring Electric : 295 km d’autonomie

Si Dacia n’est pas épargné par le nouveau malus écologique sur certaines de ses modèles en France, le constructeur vient de présenter un nouveau modèle 100% électrique pour se plier aux exigences politiques. Si son prix n’est pas encore connu, il devrait toutefois se montrer relativement abordable.

Ce petit SUV est annoncé par Dacia comme un modèle aussi habitable que certains de ses confrères du segment supérieur. Le coffre propose la meilleure capacité de chargement de sa catégorie : 300 litres (sans compter le logement sous le coffre pour la roue de secours en option). Pour plus de modularité, la banquette arrière est rabattable, offrant alors une capacité de chargement d’environ 600 litres. Le SUV dispose d’un rayon de braque de 4,8m. Les manoeuvres sont assistées par des capteurs avant/arrière ainsi que par une caméra de recul, optionnelle.

Le Spring est assorti d’une dotation de série incluant les quatre vitres électriques, un écran numérique de 3,5 pouces situé entre les deux compteurs et une compatibilité avec la reconnaissance vocale Apple et Google, via une commande au volant. Le système multimédia repose pour sa part sur un écran de 7 pouces. Ce dernier reçoit le signal DAB+ et peut-être épaulé par les surcouches Android Auto et Apple CarPlay.

Côté motorisation, le Spring peut compter sur un moteur électrique délivrant 45 chevaux et 125 Nm de couple. Couplé à une batterie de 26,8 kWh, il est en mesure de réaliser 225 kilomètres en se fiant au cycle WLTP. En utilisation urbaine, cette autonomie peut atteindre les 295 kilomètres. Dacia propose également un mode eco, plafonnant la puissance à 23 kW et la vitesse à 100 km/h. Ce mode de conduite permet de gagner environ 10% d’autonomie supplémentaire.

La recharge est assurée via une prise domestique en 14 heures. Sur une wallbox de 7,4 kW, une charge complète demande environ 5 heures. Dacia propose bien entendu une application pour smartphone, permettant de suivre ou de planifier les recharges du véhicule à distance.

Côté garantie, Dacia fournit 3 ans de couverture (ou 100.000km) sur le véhicule et 8 ans ou 120.000 kilomètres pour la batterie. L’ouverture des commandes du Spring Electric est prévue pour le printemps 2021.