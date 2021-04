Vidéo : A bord de la nouvelle Dacia Spring 100% électrique

Depuis de nombreuses années, Dacia a pu séduire une très large clientèle grâce à ses tarifs attractifs et à la simplicité de ses véhicules. Plus récemment, le constructeur a présenté sa première voiture électrique, qui a pour gros avantage de se vendre à moins de 20.000€.

Sous son capot, nous retrouvons donc une motorisation électrique de 33 kW (environ 44 chevaux) et 125 Nm, alimentée par une batterie 27,4 kWh. Sur le papier, avec les normes WLTP, cela permet au petit SUV urbain de réaliser entre 230 et 305 kilomètres sur une charge. Pour la recharge, la Spring est fournie avec un connecteur de type 2, placé sous la calandre. Avec une puissance pouvant aller jusqu’à 6,6 kW, il faut compter un peu moins de cinq heures pour charger entièrement sa batterie. Dans le cadre d’un processus sur prise domestique, il faudra compter 13h30 pour une charge complète. Moyennant une option facturée 600€, il est également possible de passer sur un connecteur plus puissant, permettant de passer à 30 kW de puissance. Il est dès lors possible de récupérer 80% de l’autonomie en 55 minutes.

Nos confrères de Mécanique Sportive ont eu l’occasion de découvrir la Dacia Spring lors d’un essai routier. Ils en ont profité pour filmer quelques minutes de conduite à son bord, afin de donner une bonne idée de ses capacités dans le cadre d’une conduite en bon père de famille.