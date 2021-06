Petite mise à jour visuelle et technologique pour le Dacia Duster

Dacia nous a présenté aujourd’hui le face-lift de mi-carrière de son Duster II. Il profite de l’occasion pour évoluer sensiblement sur le plan visuel et technologique. En outre, la face avant s’équipe d’une calandre au look revu. Les garnitures chromées profitent ici d’une forme avec des effets en 3D. Les feux LED intègrent quant à eux une nouvelle signature lumineuse en Y, calquée sur celle de la nouvelle Sandero.

A l’arrière, les blocs d’éclairage sont désormais en LED. Ils apportent un look plus sympathique et réduisent sensiblement la consommation électrique de ces éléments. Ce petit travail apporté à la face avant a permis, selon Dacia, de réduire le Cx de son petit SUV, avec une réduction de 5.8 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sur la version à quatre roues motrices.

A son bord, le Duster reçoit une nouvelle sellerie, de nouveaux appuie-têtes et une console centrale coulissante. Pour l’info-divertissement, la marque propose deux systèmes, dont le plus haut de gamme s’installe dans un écran tactile de 8 pouces. Il intègre une connectivité Wi-Fi ainsi que les surcouches Apple CarPlay et Android Auto. Sur la version 4X4, ce système s’équipe aussi d’un mode off-road, affichant des infos utiles telles que l’altimètre, un inclinomètre ou encore une boussole.

Du côté des assistances à la conduite, le Duster fait aussi le plein de nouveautés en s’équipant d’un détecteur d’angles morts, d’une assistance de parking, d’une aide au démarrage en côte ou encore de caméras, utiles lors des manœuvres.

Le dernier changement concerne l’adoption de nouveaux pneus en monte d’origine. Ceux-ci offrent une amélioration de 10% de la résistance au roulement, pour plus de confort et d’efficience.

Du côté des motorisations, le catalogue a été complètement revu pour mieux répondre aux nouvelles normes en matière de pollution.

Diesel :

dCi 115, en 2 ou 4 roues motrices, couplé à une boîte manuelle 6 rapports

Essence :

TCe 90 en 2 roues motrices couplé à une boîte manuelle 6 rapports

TCe 130 en 2 roues motrices couplé à une boîte manuelle 6 rapports

TCe 150 en 4 roues motrices couplé à une boîte manuelle 6 rapports

TCe 150 en 2 roues motrices couplé à une boîte automatique EDC 6 rapports

LPG :

ECO-G 100 en 2 roues motrices couplé à une boîte manuelle 6 rapports

Sur la version LPG, Dacia annonce un réservoir à la capacité augmentée de 50%.