Dacia Spring : A partir de 16.990€ en Belgique !

Afin de faciliter l’accès à la voiture électrique, Dacia a présenté l’an dernier son Spring : un petit SUV 100% électrique animé par un moteur fournissant 45 chevaux et 125 Nm de couple.

Sa batterie de 26,8 kWh lui permet de réaliser entre 230 et 305 kilomètres selon le cycle WLTP. Avec un mode « éco » fourni de série, le SUV se bride à 23 kW et à une vitesse maximale de 100 km/h. De quoi lui permettre de gagner encore environ 10% d’autonomie. Question recharge, une borne de 7,4 kW lui permet de récupérer toute son autonomie en environ cinq heures. La recharge peut naturellement être suivie via une application pour smartphone.

Pour son lancement en Belgique, la Dacia Spring est accompagnée de deux versions; comfort et comfort plus. L’entrée de gamme s’équipe de la radio DAB+, des feux de jour LED, des jantes 14 pouces et d’une sellerie en tissu. Son prix est de 16.990€ TTC. Pour le haut de gamme, recevant le système de navigation tactile, les radars et caméra de recul, le prix grimpe à 17.990€. Comme d’habitude chez Dacia, la liste d’options demeure réduite. On y retrouve en outre le chargeur DC et quelques peintures, proposées à 400€.

Le SUV électrique sera disponible en concessions d’ici l’automne 2021.