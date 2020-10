Vidéo : Une Audi R8 préparée fait le 400 mètres en 7,6 secondes !

Avec ses 610 chevaux et sa transmission intégrale, la dernière Audi R8 est déjà en mesure d’abattre un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Toutefois, ce n’est encore rien en comparaison à cet exemplaire, qui, après avoir été modifié de fond en comble, dispose d’une puissance de 2000 chevaux.

Sans rentrer dans les détails, le bloc moteur dispose ici de deux turbocompresseurs, d’une ligne d’échappement complète et d’une boîte de vitesses renforcée. En dehors de ces améliorations, la R8 n’a pas été modifiée esthétiquement et à l’intérieur; elle conserve les sièges d’origine et tous les autres accessoires.

Dans cette courte vidéo, nous pouvons visionner une tentative de record du 400 mètres, qui a ici été abattu en 7,6 secondes, avec une vitesse capturée à 315 km/h. La puissance est telle que la R8 se cabre plusieurs secondes au démarrage, avant de remettre ses roues avant en contact avec le sol.