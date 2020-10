Lexus Europe : Le cap du million de voitures vendues dépassé !

Alors que Lexus fête son trentième anniversaire de présence en Europe, le fabricant a dépassé en septembre le seuil du million de voitures vendues sur le territoire.

Pour fêter l’occasion, le fabricant nous a concocté une petite vidéo, retraçant le nombre d’unités vendues pour chaque modèle de la gamme.

Sans grande surprise, le champion n’est autre que le RX, qui cumule, depuis 2000, 289.284 ventes à lui seul. Il est suivi de près par la IS, comptabilisant 202.210 unités vendues depuis 1999. Depuis 2000, le constructeur a concentré plus de la moitié de ses ventes autour de SUV. L’hybridation, lancée en 2005 chez Lexus, est quant à elle présente sur environ 45% des modèles vendus. De son côté, le modèle le plus marginal en terme de ventes n’est autre que la LFA, écoulée à 38 exemplaires sur le territoire européen.

Cette dernière, lancée en 2011, était vendue neuve à un prix de 375.000€. Néanmoins, les quelques chanceux propriétaires de ce modèle peuvent se targuer de probablement posséder la supercar la plus emblématique de cette dernière décennie. Pour rappel, elle embarque un V10 atmosphérique de 4,8l, développant quelques 560 chevaux.

A l’échelle mondiale, Lexus battait son record de production annuelle en 2019, avec 765.330 véhicules produits.