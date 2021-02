USA : Une Lexus IS F avec un V8 5.0l atmosphérique

Lexus vient de dévoiler une variante « F Sport Performance » pour sa splendide IS, lui permettant de s’équiper d’un monstrueux V8 5.0l atmosphérique délivrant 472 chevaux et 535 Nm de couple.

Naturellement, le modèle badgé F Performance ne se contente pas que d’embarquer un gros moulin. La grande berline reçoit des boucliers beaucoup plus agressifs, des jantes de 19 pouces, des finitions noires brillantes et une suspension sensiblement rabaissée. Pour couronner le tout, Lexus annonce une ligne d’échappement à la sonorité incroyable ! On peut leur faire confiance sur ce point. Inutile de dire que le châssis déjà très bon de la IS a été amélioré pour rentrer en adéquation avec sa motorisation.

En parallèle à tous ces changements, l’utilisation de matériaux légers a permis aux ingénieurs d’économiser près de 65 kg sur la balance en la comparant à une IS 350 F Sport. Grâce à toutes ces améliorations, la berline affiche un 0 à 100 km/h abattu en 4,5 secondes. Naturellement, la puissance est ici envoyée aux roues arrière via la même boîte automatique à huit rapports que celle équipant les IS 300 et IS 350. Elle est fournie avec plusieurs modes de conduite, permettant de modifier le comportement de l’engin selon les envies du conducteur.

Le bolide, uniquement prévu pour le marché américain, débarquera dans les concessions pour l’automne 2021.