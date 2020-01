Lexus : Plus que quatre LFA neuves à vendre aux Etats-Unis

Assez paradoxale, la Lexus LFA peut se targuer de figurer parmi les supercars les plus appréciées au monde, tout en ayant du mal à se vendre ces dernières années. Par exemple, aux Etats-Unis, le réseau de vendeurs officiels Lexus se distribue depuis deux ans, un stock comptant quelques LFA neuves. En 2018, deux exemplaires ont été vendus, contre trois en 2019. D’après le constructeur, quatre LFA attendraient toujours de trouver preneur.

La Lexus LFA, produite entre 2010 et 2012, a été assemblée à hauteur de 450 exemplaires « normaux » et 50 autres modèles, équipés du pack « Nürburgring ». Pour rappel, celui-ci permettait au coupé de gagner 10 chevaux, ainsi que de nombreux éléments en fibre de carbone et une optimisation de la transmission. Dans sa version d’origine, la LFA est animée par un V10 4,8l délivrant 560 chevaux. Reste à rappeler qu’Aux Etats-Unis, son prix de base est fixé à 375.000$, soit environ 335.000 euros.