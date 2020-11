Porsche : Le 718 Cayman GT4 RS s’échauffe sur le Nürburgring (vidéo)

D’ici quelques mois, Porsche dévoilera la version la plus violente de son 718 Cayman, qui recevra pour la première fois le blason RS. Concrètement, il s’agira d’une version GT4 fortement optimisée pour un usage sur piste.

Le Cayman GT4 boosté recevra ainsi son lot d’améliorations, avec un aileron fixe, des jantes magnésium (certainement optionnelles), un habitacle simplifié et l’apparition d’un arceau cage. Comme sur sa grande soeur, la GT3 RS, il devrait être possible d’opter pour un pack Weissach, qui lui permettra d’économiser quelques kg sur la balance, notamment via l’installation d’un capot en fibre de carbone et de jantes plus légères.

Sous le capot de ce 718 Cayman, nous retrouverons un six cylindres atmosphérique de 4.0l de cylindrée; le même que celui qui équipe le Cayman GT4 ou encore la 911 GT3 RS. Afin de ne pas cannibaliser les performances de cette dernière, sa puissance devrait toutefois être bridée aux alentours des 500 chevaux.

En attendant sa présentation, qui devrait se tenir dès le début de l’année prochaine, un vidéaste a pu capturer quelques plans du coupé, effectuant des tests de dynamisme sur la mythique Nordschleife. L’occasion pour nous de profiter de sa bande son incroyable.