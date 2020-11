BMW travaille sur un système de détection de radars !

BMW serait actuellement en train de mettre au point un système capable de détecter les radars, en collaboration avec Here Technologies. A la différence de Coyote ou de Waze, qui reposent tous les deux sur un système communautaire, la technologie BMW exploiterait de nombreux capteurs présents sur les modèles les plus récents, afin de détecter les laser des radars mobiles et fixes les plus récents.

De cette manière, le véhicule serait en mesure d’alerter instantanément la présence d’un radar au conducteur, afin que celui-ci puisse éviter l’amende en cas d’excès de vitesse. On peut toutefois imaginer qu’une telle fonction ne sera pas autorisée sur certains territoires, comme la France, très stricte sur le sujet.

Toujours en se fiant à Automotive News, le détecteur de radar devrait prochainement être déployé via une mise à jour sur les BMW équipées du système iDrive 7 et du cockpit professionnel. Le service devrait être payant, sous forme d’abonnement.