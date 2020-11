Le Jeep Wrangler Rubicon 392 reçoit un V8 aux USA !

Si le V6 officiait au sommet de la gamme jusqu’à présent pour le Jeep Wrangler de dernière génération, Jeep vient de dévoiler une version plus poussée du Rubicon.

En effet, le tout-terrain s’équipe désormais d’un impressionnant V8 de 6,4 litres de cylindrée. Celui-ci développe une puissance de 470 chevaux pour un couple de 637 Nm. La puissance est envoyée aux quatre roues par l’intermédiaire d’une nouvelle boîte automatique à huit rapports. Bien que le 0 à 100 km/h ne soit pas la valeur de référence du segment, le mastodonte est en mesure de le réaliser en 4,5 secondes.

En parallèle à l’installation de ce moteur, Jeep a revu quelques réglages du châssis afin de le rendre encore plus polyvalent. Il profite ainsi d’une garde au sol rehaussée de cinq centimètres et de suspensions améliorées, pour un meilleur comportement sur route. En d’autres termes, il bénéficie d’angles d’approche/de basculement/de sortie de 44,5/22,6/37,5 degrés et il est en mesure de s’enfoncer dans des eaux ayant une profondeur maximale de 82,5 centimètres.

Le Jeep Wrangler Rubicon 392 révélé aujourd’hui sera mis en vente en Amérique du Nord au premier trimestre de 2021. Pour l’Europe, il faudra très certainement patienter quelques mois, le temps que des importateurs privés se chargent de le proposer à la vente.