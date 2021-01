Jeep lance l’importation officielle du Gladiator en Europe !

Qui l’aurait cru ? Jeep vient d’homologuer son nouveau Gladiator pour le marché européen. Il sera proposé en Belgique dès la fin du mois de janvier 2021.

Le Wrangler pick-up débarque sur le vieux continent avec une motorisation unique articulée autour d’un somptueux V6 développant 264 chevaux et 600 Nm de couple, répondant naturellement aux dernières normes de pollution (Euro 6d-final). Il annonce ainsi 256 grammes de CO2 au kilomètre et une consommation WLTP de 9,8l / 100 kilomètres.

Pour l’Europe, le Gladiator sera proposé en trois versions,en plus d’une variante éphémère : Sport, Overland, 80th Anniversary et une Launch Edition, dont la production sera limitée. La palette de couleurs comprend neuf couleurs extérieures: Black, Firecracker Red, Billet Silver Metallic Clear Coat, Bright White, Granite Crystal Metallic Clear Coat, Hydro Blue, Sting Grey, Snazzberry et Sarge Green, en combinaison avec un soft-top ou un toit rigide noir ou de couleur carrosserie. La version Sport est livrée avec des jantes de 17’’, tandis que les modèles Overland, 80th Anniversary et Launch Edition reçoivent des jantes de 18’’. Le lancement commercial aura lieu dans les concessions Jeep au premier trimestre 2021 à travers l’Europe.

Le Jeep Gladiator offre les capacités tout-terrain semblables à celles du Wrangler grâce au système 4×4 Selec-Trac, avec une boîte de transfert à deux vitesses avec un rapport de démultiplication bas de 2,72:1 et des essieux avant et arrière Dana 44 robustes de troisième génération, avec un rapport de pont arrière de 3,73. Pour le chargement, le plateau dispose d’une longueur de 153 cm.

En Belgique, le prix de ce gros joujou débutera à partir de 58.200€ TTC avec une variante sport. La version 80th commencera pour sa part à un prix de 67.800€.