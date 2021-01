Jeep renouvèle complètement son Grand Cherokee

Le Grand Cherokee de Jeep vient de se refaire une beauté, au travers d’une présentation virtuelle. Le constructeur vient effectivement de présenter la version 2021 de son SUV haut de gamme, plus technologique que jamais.

Afin de séduire davantage en Europe, le SUV s’équipera d’une nouvelle motorisation électrifiée, qui lui permettra de contenter les normes européennes. Plus d’infos à venir à ce sujet.

Visuellement, le Grand Cherokee 2021 se distingue grâce à une nouvelle calandre plus « plate » et de nouvelles optiques LED, actualisées. L’arrière se montre quant à lui plus élégant qu’auparavant. Pour la première fois, il s’équipe au passage d’une nouvelle variante L, capable d’accueillir jusqu’à sept occupants.

C’est à son bord que les plus gros changements sont remarqués. La planche de bord a été simplifiée et optimisée pour mieux intégrer le système multimédia. Comme sur la précédente version, l’instrumentation est 100% digitale. A la façon de Jaguar, la transmission est désormais gérée par une molette. Outre toutes ces nouveautés, Jeep annonce également de nouvelles combinaisons de personnalisation, toujours dans une optique de monter en gamme face.

Fabriqué dans le nouveau complexe d’assemblage de Detroit – l’usine Mack, la Jeep Grand Cherokee L 2021 (6/7 places) arrivera chez les concessionnaires Jeep au deuxième trimestre de 2021 aux Etats-Unis et sera disponible dans quatre configurations de finition – Laredo, Limited, Overland et Summit. La production de la toute nouvelle Jeep Grand Cherokee 2021 (à deux rangées de sièges et 5 places) et sa version électrifiée 4xe débuteront plus tard à l’usine d’assemblage Mack en 2021. La date de commercialisation du modèle en région EMEA sera communiquée ultérieurement.