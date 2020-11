Cet homme de 78 ans est propriétaire de l’Audi TT RS la plus rapide du monde (vidéo) !

Arthur, 78 ans, est propriétaire de l’Audi TT RS la plus démente du monde. En effet, comme la vidéo nous l’explique, son bolide développe 1100 chevaux. Plutôt pas mal quand on sait que le cinq cylindres en ligne qui l’équipe développe d’origine 340 équidés et 450 Nm de couple.

Pour parvenir à ce résultat, le septuagénaire a effectué de nombreuses préparations, articulées autour de l’installation d’un nouveau turbo, d’un système de refroidissement plus performant et d’un renforcement global des composants mécaniques du coupé. Dans la vidéo, le pilote est en mesure de réaliser un 100 à 200 km/h en seulement 3,2 secondes.

Malgré ces performances hors du commun, Arthur explique toutefois qu’il projette d’installer un turbocompresseur encore plus performant, qui permettrait de pousser la puissance de l’engin à 1300 chevaux. D’après lui, cela devrait lui permettre de passer de 100 à 200 km/h en seulement deux secondes. Affaire à suivre !