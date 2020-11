Vidéo : La Toyota GR Yaris semble être plus puissante qu’annoncé !

Dans l’industrie automobile, il n’est pas rare, en mettant une voiture sur le banc, de constater qu’elle développe moins de puissance que ce qui est annoncé par le constructeur, même sur des véhicules neufs. Visiblement, pour la Toyota GR Yaris, ce n’est pas le cas, vu que certaines vidéos nous montrent que la petite citadine développe près de quinze chevaux de plus que ce qui est annoncé.

Avant tout, rappelons que la nouvelle GR Yaris est la variante la plus épicée de la Yaris, et probablement la citadine la plus boostée du marché. En effet, son petit trois cylindres de 1,6l de cylindrée est annoncé à 261 chevaux et 360 Nm de couple, sans utilisation de l’électricité. En parallèle à cette motorisation totalement délirante, Toyota a équipé la petite bombe d’une transmission intégrale digne des dernières grosses berlines surpuissantes. En d’autres termes, la GR Yaris abat un 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, tout en se montrant très fun à piloter.

Dans cette vidéo, nous pouvons assister à un passage au banc de puissance du modèle, qui, après test, affiche une puissance de 275 chevaux, soit 14 de plus qu’annoncé. L’entreprise a l’origine de cette vidéo en profite pour rappeler que le modèle testé est d’origine à tous les niveaux et qu’il roule à la 98.