Vidéo : Embarquez à 292 km/h dans la Mercedes-AMG A 45 S

Avec sa dernière A 45 S, Mercedes-AMG a pu prouver au grand public que les puissances supérieures à 400 chevaux ne sont plus réservées aux six cylindres, V8 et autres gros moteurs. Le quatre cylindres 2.0l installé dans la dernière A 45 S parvient effectivement à sortir quelques 421 chevaux sans utilisation d’électricité. Il devrait notamment servir de base mécanique pour la future C 63, qui mettra son V8 bi-turbo au placard lors de son renouvèlement, normes de pollution obligent.

Dans cette vidéo, tournée par AutotopNL, nous pouvons admirer les performances d’un modèle préparé. L’exemplaire en question dispose d’une puissance de 465 chevaux et d’un généreux couple de 560 Nm. De plus, sa vitesse de pointe a été considérablement améliorée.

Du côté des accélérations, le modèle « stock » est en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Pour le modèle essayé dans cette vidéo, la mesure est de 3,6 secondes. A titre de comparaison, la dernière BMW M5 (lire notre essai), du haut de ses 625 chevaux fournis par un V8 4,4l, expédie le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.

Nous pouvons donc assister à une série de prises de mesures, visant à constater les performances en accélération du modèle. La vidéo se conclut par une vitesse maximale, flirtant avec les 300 km/h. Tout simplement impressionnant pour une compacte !