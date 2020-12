Vidéo : La jante en fibre de carbone d’une Mustang Shelby GT500 casse net

La fibre de carbone est un matériau peu abordable, et pourtant de plus en plus utilisé sur les véhicules sportifs, notamment pour son faible poids et sa rigidité. A l’instar de Renault sur sa Mégane RS Trophy R, Shelby propose des jantes en fibre de carbone sur sa dernière GT 500. Proposées via un pack dédié à la piste, elles sont accompagnées par un aileron et quelques autres améliorations aérodynamiques.

Vendu aux alentours des 25.000$, ce pack permet à la Mustang Shelby GT500 de profiter de performances encore plus délirantes. Récemment, un vidéaste très actif sur YouTube, a vécu une mésaventure avec le bolide. Alors qu’il circulait sur route, il a percuté un objet non identifié, qui a complètement éclaté la jante. A vue d’oeil, cette dernière devra très certainement être remplacée, pour un prix d’environ 5000$

Pour rappel, la Mustang Shelby GT500 est animée par un imposant V8 5,2l équipé d’un compresseur. Au total, le bolide dispose d’une puissance titanesque de 771 chevaux, pour un couple de 848 Nm. Grâce à cela, la Shelby peut abattre un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.