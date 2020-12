Toyota va partager ses technologies de pile à combustible avec de nouveaux partenaires

Toyota a décidé de lancer un groupe ouvert aux autres fabricants de manière à promouvoir l’intégration de la pile à combustible dans les véhicules de demain. Le fabricant nippon, déjà bien établi avec ses véhicules électrifiés, entend bien pousser plus loin la technologie à hydrogène.

A l’heure actuelle, Toyota dispose déjà d’une certaine expérience dans le domaine, puisque l’entreprise propose depuis 2014 la Mirai, fonctionnant sur ce principe. Les nouveaux développements en la matière permettront notamment à la pile à combustible de devenir plus compacte et plus performante, de manière à rejoindre de plus en plus de véhicules.

Comme l’indique Toyota, ce groupe ne vise pas que les constructeurs automobiles. En effet, la porte est également ouverte aux fabricants de poids lourds, de bus, bateaux et trains. A terme, le lancement de ce groupe permettra bien entendu de rendre la pile à combustible plus accessible pour le consommateur. A court terme, Toyota prévoit de multiplier par dix les ventes de véhicules à hydrogène.