Cette BMW M135i au look de M2 embarque un V8 de X6 M !

Prenez une BMW M135i F20, une M2 Competition et un X6 M et faites-en un mix. Vous obtiendrez une redoutable compacte, prête à ridiculiser n’importe quelle concurrente. En effet : cette M135i a été complètement revisitée.

Visuellement, elle reçoit la face avant de la dernière M2 Competition, reconnaissable avec son pare-chocs spécifique et ses trains roulants élargis. Mais il faut ouvrir le capot pour trouver la chose la plus délirante. La personne à l’origine du projet a décidé d’y intégrer un V8 4,4l bi-turbo hérité du X6 M. Ce dernier développe une puissance de 567 chevaux, pour un couple de 750 Nm…

Il dispose au passage d’un sérieux potentiel de préparation. Concernant la boîte de vitesses, l’intéressé a décidé de faire sans la DKG typique des BMW M de précédente génération. Il a donc opté pour le maintien d’une ZF à huit rapports, réputée pour ses excellentes performances et sa solidité à toute épreuve.

En mettant la voiture sur le pont et en l’observant d’en bas, nous constatons que la ligne d’échappement du X6 M a été récupérée et totalement adaptée, avec la gestion des valves d’origine. Détail non négligeable également : Cette « 135i » est équipée de la transmission intégrale du SUV.

Pour assurer des freinages efficaces, le système d’origine a été remplacé par un kit d’origine carbone/céramique de BMW.

Un projet très impressionnant !