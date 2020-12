Plus de 80 Bugatti Chiron et Divo rappelées aux USA

Non, l’achat d’une hypercar à plusieurs millions d’euros ne met pas à l’abri leurs propriétaires d’éventuels rappels. Preuve en est avec l’annonce de deux campagnes différentes par la NTHSA, concernant plusieurs dizaines de Chiron et Divo.

Le premier rappel concerne 82 Chiron, produites entre 2017 et 2020. Il concerne une anomalie logicielle. Dans les faits, quand le conducteur opte pour le mode « handling », la gestion de l’ESC passe en mode sport, de manière à offrir plus de sensations au conducteur. Le problème est qu’une fois que le véhicule est éteint, cet ESC demeure en mode sport, alors qu’il devrait se réactiver complètement. Cela peut devenir dangereux si le conducteur n’en tient pas compte dans sa conduite. Rappelons que le modèle affiche une puissance de 1500 chevaux et 1600 Nm de couple. Un simple passage en concession pour effectuer une mise à jour du logiciel embarqué permettra de solutionner le problème.

Heureusement, ce premier rappel n’intervient pas suite à un accident. Il a simplement été découvert et remonté à la firme de Molsheim. Le second, qui ne concerne que quatre voitures, peut quant à lui être plus critique. Il concerne un arbre de transmission qui pourrait se détacher en cours de route, suite à une pièce défectueuse. Naturellement, les possesseurs de ces modèles seront contactés sous peu pour faire changer cet arbre de transmission, aux frais du fabricant.