La Renault Zoe est la voiture électrique la plus vendue en Europe !

La voiture électrique la plus vendue en Europe cette année n’est autre que la Renault Zoe. D’après les chiffres fournis par Renault, la petite citadine électrique s’est écoulée à quelques 84.000 unités entre janvier et novembre 2020. Un volume presque doublé par rapport à l’an dernier, et ce malgré la situation actuelle de COVID-19.

Dans certains pays, comme l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, elle occupe également la place de voiture électrique la plus vendue. Depuis le lancement de sa commercialisation en 2012, la Zoe a déjà été produite à plus de 268.000 exemplaires en Europe.

On imagine toutefois que cette suprématie sera prochainement menacée par l’arrivée d’une offre plus variée et complète. Chez Volkswagen, l’arrivée d’un SUV Compact ID.2 est au programme. Tesla, de son côté, travaille apparemment sur une compacte spécialement développée pour le marché européen. En plus de mieux correspondre à la voiture type achetée par l’européen moyen, elle devrait être beaucoup plus abordable que ses grandes soeurs. Dans le même segment que la Zoe, Fiat propose depuis peu une 500 100% électrique, qui ne manquera pas de séduire les habitués de la marque.

Pour rappel, en France, la Zoe débute avec un prix de 32.300€. Elle dispose d’une puissance allant de 109 à 135 chevaux en fonction de la version, pour une autonomie flirtant avec les 400 kilomètres.