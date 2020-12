Un designer imagine la future Peugeot 308

En attendant l’arrivée de la nouvelle Peugeot 308, un designer de Kolesa a décidé d’imaginer à quoi pourrait ressembler sa future génération, qui devrait être présentée l’an prochain.

En se fiant aux lignes du modèle actuel, des premiers prototypes photographiés et de certains éléments issus de la dernière 208, le rendu semble plutôt cohérent. La face avant s’équipe en outre d’une calandre plus volumineuse et de la nouvelle signature lumineuse des feux LED, descendant jusqu’en bas du bouclier. La ligne du modèle, quant à elle, demeure relativement proche de celle de la première génération.

C’est probablement à l’arrière que la nouvelle 308 se distinguera le plus, avec l’apparition d’une bande noire, intégrant discrètement les deux feux. Le hayon recevra quelques nouveaux angles, pour un rendu plus agressif.

La future Peugeot 308 reposera sur une nouvelle version de la plateforme EMP2, qui lui permettra de s’équiper de motorisations diesel, essence et hybrides (plug-in et mild). A l’instar de la 508, une version PSE devrait venir remplacer l’actuelle variante GTi de la 308. Elle s’équipera très certainement d’une motorisation semblable à sa grande soeur, reposant sur un 1,6l turbo-compressé et assisté par deux moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 360 chevaux. On peut toutefois imaginer que dans dans ce cas, la puissance sera rationalisée pour ne pas cannibaliser les ventes de la 508.

Affaire à suivre !