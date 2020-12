Vidéo : La Toyota GR Yaris s’envoie le 400 mètres en 12,9 secondes

Le propriétaire d’une nouvelle Toyota GR Yaris a décidé de voir ce que vaut sa citadine boostée sur l’épreuve du 400 mètres. Bien que légèrement modifiée, cette Yaris s’octroie un joli 12,9 secondes sur l’épreuve, avec une vitesse maximale de 169 km/h.

Comme indiqué, l’exemplaire en question a eu droit à quelques améliorations, articulées autour de l’installation d’un filtre à air K&N, d’un échappement sur mesure et de jantes plus légères, chaussées de pneus de 255/35, pour une meilleure motricité. Côté moteur, aucun changement n’est à constater.

Pour rappel, la GR Yaris embarque un bloc à trois cylindres de 1,6l de cylindrée, développant 261 chevaux et 360 Nm de couple. Toute cette puissance est gérée via une boîte mécanique à six rapports et une transmission intégrale.

En se fiant à des classements disponibles sur la toile, l’accélération de cette petite bombe peut se comparer directement à celle d’une Audi RS 3 de 2016, d’une Lexus RC-F ou encore d’une Porsche 911 Carrera S type 997. Plutôt pas mal !