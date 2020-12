Akrapovic dévoile un nouvel échappement pour la dernière Audi RS 6

Si la nouvelle RS 6 est en mesure de fournir des performances remarquables, il faut reconnaitre que sa sonorité n’est pas son point fort. Déjà fort aseptisée (d’origine) à ce niveau depuis la précédente génération, cette nouvelle version doit en plus composer avec des normes de pollution plus strictes, réduisant encore la sonorité de son V8. En effet, sans toucher à certains éléments, fini les pétarades et le grognement caractéristique du V8.

Pour cela, de nombreux préparateurs proposent déjà des solutions, visant à supprimer le filtre à particules et à opter pour des échappements plus libres. Néanmoins, ces solutions reviennent souvent à se mettre en défaut avec la législation.

A ce niveau, Akrapovic, ainsi que d’autres fabricants, proposent des solutions homologuées et diablement efficaces. La nouvelle ligne d’échappement sortie pour le break par l’entreprise slovène est composée de titane. En plus de permettre à la RS 6 d’économiser près de 12 kg sur la balance, elle offre une sonorité nettement plus « sexy », et fait au passage gagner quelques chevaux; environ 16 équidés et 18 Nm de couple. De quoi lui permettre d’afficher une puissance d’environ 616 chevaux !

Pour fêter l’occasion, Akrapovic a publié une vidéo sur sa chaine YouTube, permettant de se donner une idée du son de l’engin. C’est clair, c’est déjà beaucoup mieux !