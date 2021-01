Prior Design dévoile un kit impressionnant pour la Hyundai i30 N

Si la Hyundai i30 N vous semble trop « gentille » dans son état d’origine, Prior Design a mis au point une solution pour vous : Un kit large permettant à la compacte survitaminée de s’afficher sous un look bien plus agressif.

Ce kit, mis en place pour toutes les i30 N produites avant l’arrivée du face-lift, inclut donc une lame avant, des prises d’air latérales pour le bouclier avant, ainsi que des panneaux permettant d’élargir les ailes avant et arrière. La partie arrière reçoit également un nouveau diffuseur et un becquet plus prononcé.

La société allemande propose ce kit dès à présent pour un prix de 4000€ incluant les taxes. Pour rappel, la Hyundai i30 N, dans sa version Performance, est animée par un quatre cylindres 2.0l développant 275 chevaux et un couple de 353 Nm. Avec une transmission manuelle, elle est en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.

En plus de son excellente conception, la Hyundai i30 N tire son épingle du jeu avec un prix très attractif. En Belgique, son prix de base est de 28.000€. Une version bien équipée tourne généralement aux alentours des 34-35.000.