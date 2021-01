Vidéo : Voici probablement la plus rapide Toyota Supra A90 au monde !

Depuis sa sortie, la Toyota Supra A90 bénéficie d’une attention toute particulière des préparateurs pour en sortir le maximum de puissance. Il faut dire que son moteur, développé par BMW, dispose d’un potentiel de préparation énorme.

En effet, le six cylindres en ligne 3.0l sorti des usines bavaroises équipe depuis plusieurs années des modèles tels que les M140i, 340i, 235i ainsi que quelques autres sportives de la marque. Grâce à cela, il n’aura pas fallu longtemps pour voir arriver des kits de préparation pour la Supra, héritant également de ce bloc.

Dans ce cas, la préparation va un cran plus loin, puisque cette Supra, entièrement destinée à un usage en compétition de départs arrêtés, dispose d’une puissance de 950 chevaux, obtenue par l’installation d’un turbocompresseur plus volumineux et d’une refonte complète du moteur. Pour obtenir les meilleures performances possibles au démarrage, le coupé est équipé d’énormes pneus à l’arrière, visant à offrir un maximum de motricité.

Dans la vidéo, la Supra en question a pu boucler le quart de mile (400m) en seulement 8,78 secondes, avec une vitesse de 246 km/h. A titre de comparaison, un exemplaire d’origine du modèle se contente de 12,5 secondes pour le même exercice.