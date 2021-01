Vidéo : Session de glisse à bord de la nouvelle Toyota GR Yaris

Depuis son lancement, la Toyota GR Yaris amuse et impressionne avec sa fiche technique délirante et allant en parfaite contradiction avec le tournant que prend le secteur automobile dans sa généralité. Dans cette petite compacte, vous trouverez en effet un modeste 3 cylindres 1,6l délivrant 261 chevaux et 360 Nm de couple. De quoi lui permettre d’abattre un 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes, avec la boîte manuelle.

Toute cette puissance est transmise aux quatre roues via une transmission intégrale, capable, comme certaines grosses berlines ultra-puissantes, de passer en mode 100% propulsion à la simple pression d’un bouton. Comme en témoigne cette vidéo, tournée sur des routes humides et bien sinueuses, le conducteur s’en donne à coeur joie avec la GR Yaris, qui ne semble avoir aucun mal à faire décrocher le train arrière.

Fun garanti !