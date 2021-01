La première BMW M électrique est prévue pour fin 2021

Lors de la publication de ses chiffres 2020, BMW a donné quelques indices concernant la stratégie qui sera définie pour les prochains mois.

D’ici la fin de cette année, BMW a confirmé qu’un premier modèle 100% électrique fera son apparition dans la branche BMW M, probablement sous la forme d’une M4. Pour rappel, une i4, basée sur la Série 4, est déjà bien avancée dans son développement.

BMW mise beaucoup sur cette nouvelle i4, qui lui permettra de venir se positionner entre la Tesla Model 3 Performance et la Porsche Taycan, que ce soit en terme de taille ou de tarif. En effet, le constructeur bavarois a d’ores et déjà confirmé que cette i4 aura pour vocation de mettre en avant un caractère très sportif, laissant le « top » confort aux iX3 et iX5.

D’après les premières infos, cette i4 devrait disposer d’une puissance de plus de 500 chevaux, fournie par deux moteurs. Son autonomie devrait être d’environ 490 kilomètres.

Affaire à suivre !