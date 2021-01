BMW M5 CS : 635 chevaux et 70kg en moins !

En marge de la présentation de ses nouvelles 320e et 520e, BMW présente aujourd’hui sa tant attendue M5 Competition Sport (CS). Elle se caractérise par un kit carrosserie plus agressif, un léger gain de puissance et une baisse de poids d’environ 70kg.

Visuellement, la M5 CS se distingue par l’installation d’un nouveau capot doté de deux nervures décorées avec de la fibre de carbone, un diffuseur également en fibre, des jantes M Performance et un kit décoratif bronze (calandre, baguettes d’ailes). A son bord, ambiance très « Racing » avec un volant en Alcantara, de la fibre de carbone à profusion et des sièges baquet récupérés des dernières M3 et M4. En hommage à sa piste de développement, le tracé du Nürburgring est frappé sur leur appuie-tête. Même les palettes au volant d’origine sont délaissées au profit d’exemplaires en fibre de carbone. Enfin, de nombreux rappels rouges au niveau des boutons et des surpiqûres de sellerie viennent rappeler que nous sommes à bord d’une berline ultra-sportive.

Mécaniquement parlant, cette M5 CS profite d’un V8 4,4l bi-turbo légèrement gonflé. Sa puissance passe donc de 625 à 635 chevaux. De quoi lui permettre de gagner trois dixièmes de seconde au 0 à 100 km/h avec un score de 3 secondes. Pour l’amortissement, BMW a récupéré certains éléments de la M8 Coupé et a pris soin de rabaisser la caisse de 7mm de façon à rendre cette M5 encore plus stable.

Une transmission intégrale repensée permet également d’améliorer ses prestations sur circuit. Cette version est ici livrée de série avec les freins carbone-céramique. Un échappement sur mesure vient se charger d’améliorer la sonorité du bolide, malgré l’installation du filtre à particules.