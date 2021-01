Une finition N Line pour le Hyundai Tucson

Seulement quelques mois après le lancement du nouveau Tucson, Hyundai présente sa finition N Line, lui permettant de s’afficher sous des airs plus sportifs. Sans s’équiper d’un moteur spécifique et survitaminé, le SUV reçoit de nouveaux boucliers, des ailes légèrement élargies et des jantes de 19 pouces.

Il est configurable dans cette version avec pas moins de sept teintes, dont une exclusive, Shadow Grey (comme sur les photos). Il s’équipe en parallèle d’un black pack, lui permettant de remplacer les éventuels chromes par du noir brillant. En dehors de l’aspect visuel, le Tucson N Line peut s’équiper en option d’une suspension à commande électronique, permettant de le rendre plus polyvalent. Pour les modèles équipés du système 48V, certains réglages châssis ont été repensés spécialement pour la version N Line, de manière à ce qu’elle puisse fournir de meilleures prestations en conduite soutenue.

A son bord, le SUV se distingue avec de nouveaux sièges en cuir/Alcantara, la présence de surpiqûres rouges et un volant arborant le sigle « N ».

Sous le capot du Tucson N Line, la gamme est chapeautée par une motorisation plug-in hybride 1,6l T-GDI, offrant 265 chevaux. On retrouve ensuite le système hybride « autonome » de 230 chevaux et les deux version 48V, de 180 ou 150 chevaux. Viennent ensuite les 1.6T-GDI de 150 équidés et 1.6 CRDI de 136 chevaux.

Le nouveau Tucson N Line sera disponible en Belgique à partir du printemps 2021, alors que ses variantes hybrides et hybrides rechargeables suivront dès l’été 2021.