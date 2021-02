Cupra Formentor VZ5 : Un cinq cylindres Audi sous le capot

Il y a quelques années, un prototype de Volkswagen Tiguan R doté d’un cinq en ligne Audi tournait sur le Nürburgring. Si ce bloc n’a pas été retenu sur le SUV Volkswagen, le Formentor VZ5 de Cupra, qui sera dévoilé le 22 février, embarquera bien le mythique cinq en ligne.

En effet, Cupra a confirmé l’information en publiant le dernier teaser concernant la future motorisation de son SUV haut de gamme. A l’instar des TT RS, RS 3 et RS Q3, le Formentor VZ5 Cupra développera une puissance de 400 chevaux et disposera d’un généreux couple de 480 Nm. Il héritera également de la transmission intégrale Quattro du RS Q3 et probablement de nombreux autres équipements, tels que les freins carbone-céramique (proposés en option).

Actuellement, le Cupra Formentor classique embarque un 2.0l TSI délivrant 310 chevaux; de quoi lui permettre d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

Le Cupra Formentor VZ5 devrait tirer son épingle du jeu avec un look bien moins discret que celui de son confrère de chez Audi RS. Il faudra donc encore attendre le 22 février prochain pour connaitre tous les détails à son sujet.