Toyota travaillerait sur une version GR de la Corolla

Avec le succès rencontré par la GR Yaris, Toyota aurait pris la décision d’ajouter prochainement un nouveau modèle à sa branche sportive. C’est en tout cas ce que rapportent certains médias japonais.

Selon la rumeur, Toyota serait déjà bien avancé dans le développement d’une version boostée de la Corolla break. Au passage, le constructeur a déjà pris soin de déposer l’appellation « GR Corolla ». Si ce dernier point ne confirme pas l’arrivée du modèle, il prouve néanmoins que la chose est envisagée en interne.

Selon le site Spyder7, cette éventuelle GR Corolla devrait récupérer les éléments mécaniques de la Yaris; à savoir un bloc à trois cylindres de 1,6l de cylindrée, développant une puissance de 261 chevaux et un couple de 360 Nm. Elle hériterait au passage de sa transmission intégrale ultra efficace et de son approche très radicale. En plus d’un kit carrosserie body-buildé, elle devrait profiter d’un châssis nettement plus affûté que celui des versions grand public.

Affaire à suivre !