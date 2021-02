Audi dévoile l’e-tron GT avec une version RS

Audi vient de présenter sa nouvelle e-tron GT, déclinée en deux variantes. Elles auront pour but d’engager plus sérieusement la transition vers l’électricité pour les modèles sportifs de la marque. En effet, en dehors de la version standard du modèle, une variante RS est proposée. Elles seront lancées simultanément sur le marché dès la fin du mois de février 2021. Pour la petite histoire, les deux modèles partageront leur ligne de production avec la R8.

En fonction du modèle, la puissance des moteurs électriques est de 350 kW (476 ch) ou de 440 kW (598 ch). A l’instar de la Porsche Taycan, cette e-tron GT repose sur une technologie 800 Volts, permettant d’améliorer l’endurance des performances et d’autoriser des recharges très rapides. Sur les bornes adéquates, Audi annonce 100 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes. L’autonomie du modèle peut atteindre 487 kilomètres selon les données du cycle WLTP. Côté performances, le constructeur aux anneaux annonce un 0 à 100 km/h respectivement abattu en 4,1 et 3,3 secondes.

Avec ses 4,99 mètres de long et 1,96 mètre de large, l’e-tron GT offre du confort aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Le coffre dispose quant à lui de 405 litres pour la version standard et de 366 litres pour l’e-tron GT RS.

Même sur la version standard, l’e-tron GT est proposée avec un réglage châssis mettant en avant le dynamisme. Le comportement de haut niveau est assuré par quatre roues directrices, une suspension pneumatique et une transmission intégrale à tendance propulsive. La taille des roues peut aller jusqu’à 21 pouces et les disques de frein, qui sont disponibles en option en céramique et fibre de carbone, présentent un diamètre de 420 mm maximum. Pour la recharge publique, la berline dynamique est associée au système e-tron Charging Service, permettant de se brancher chez de nombreux fournisseurs via un seul abonnement.

À l’instar de tous les modèles du constructeu, l’e-tron GT bénéficie des dernières technologies Audi en terme d’assistances à la conduite et d’info-divertissement. L’e-tron GT quattro sera proposée à partir de 102.900 euros et la RS e-tron GT à partir de 143.200 euros.