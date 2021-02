Porsche 911 GT3 : C’est pour mardi prochain !

Mardi prochain, Porsche présentera la nouvelle variante GT3 de sa dernière 911 Type 992. Comme confirmé depuis plusieurs mois, elle arrivera sur le marché avec une version améliorée du flat-six 4.0l atmosphérique, couplé à une boîte PDK à sept vitesses de série – la boîte manuelle étant proposée sous forme d’option gratuite.

Selon les premières informations obtenues à son sujet, elle devrait être la 911 GT3 bénéficiant du plus grand appui aérodynamique, grâce à un nouvel aileron et à des prises d’air repensées à l’avant. De quoi lui permettre de tourner encore plus vite sur circuit. Cette nouvelle 911 GT3 devrait également être proposée avec la possibilité d’ajouter un pack Weissach, intégrant un capot en fibre de carbone, des jantes légères et une approche globale étudiée pour la piste.

Pour l’amortissement, Porsche confirme avoir réutilisé en grande partie celui de la redoutable 911 RSR, évoluant en championnat du monde d’endurance.

Toujours selon le teaser fait par Porsche, le constructeur a tenté de faire au mieux avec les nouvelles normes en matière de sonorité et de pollution, pour que cette nouvelle GT3 soit en mesure de délivrer la meilleure sonorité possible. Rappelons que dans quelques mois, ce sera au tour de la 911 GT3 RS de se dévoiler, avec des évolutions semblables au programme.