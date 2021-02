Ford Mustang : Une version hybride à transmission intégrale en préparation ?

A en croire quelques notes internes et l’apparition de nouveaux prototypes, Ford travaille actuellement sur une Mustang hybride dotée d’une transmission intégrale.

En effet, depuis plusieurs semaines, un prototype pour le moins particulier circule aux Etats-Unis. Si nous ne disposons malheureusement des droits pour publier les images, le mulet récupère de nombreux éléments visuels de la Mustang Mach 1; notamment les jantes et les boucliers. On remarque également la présence de câbles sortant des portières pour aller vers l’avant et l’arrière du véhicule.

La présence d’un second étrier de frein sur les roues arrière renforce quant à elle la théorie de l’utilisation d’une architecture à quatre roues motrices. La mention « no brakes » sur la vitre conducteur peut aussi expliquer la mise en place d’une transmission intégrale, rendant le freinage non opérationnel durant certaines phases de tests.

Toujours selon les bruits de couloir, cette version à transmission intégrale devrait être assortie d’une motorisation hybride, de manière à reconquérir un tant soit peu les marchés pénalisant les grosses motorisations.

Affaire à suivre !