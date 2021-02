Porsche : La nouvelle 911 GT3 est lâchée

Porsche vient de dévoiler la nouvelle 911 GT3, repoussant une nouvelle fois les limites du modèle. Porsche n’a en effet jamais autant exploité les éléments de ses modèles dédiés à la compétition sur une 911 GT3 de série. Elle reçoit ainsi un nouvel aileron en « col de signe », un diffuseur très impressionnant et un nouveau six cylindres atmosphérique de 4.0l de cylindrée, offrant 510 chevaux. Il est associé de série à une boîte PDK à huit rapports, mais il reste possible d’opter pour une boîte mécanique.

Avec une vitesse de pointe de 320 km/h (318 km/h avec la PDK), elle est même plus rapide que la précédente 911 GT3 RS. Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Dans le mode performance, l’aileron et les éléments du diffuseur, tous réglés manuellement, augmentent significativement l’appui aérodynamique, ce qui permet de négocier les virages à des vitesses plus élevées. Cependant, cette configuration est strictement réservée aux sorties sur circuit, là où la 911 GT3 pourra jouer tous ses atouts. Sur la Nordschleife , la référence traditionnelle pour toutes les voitures de sport, elle établit un record impressionnant : au cours du travail de mise au point final, la 911 GT3 est devenue le premier modèle de production à moteur atmosphérique à passer sous la barre des sept minutes. Lars Kern, pilote de développement, a bouclé les 20,8 kilomètres en pile 6 minutes, 59 secondes et 927 millièmes.

Malgré des dimensions revues à la hausse et l’utilisation de pneus plus larges, la sportive dispose d’un poids presque équivalent à celui de la GT3 991.2, avec une masse de 1 418 kilos, contre 1 435 avec la PDK. Ce résultat a été rendu grâce à l’utilisation de PRFC (plastique renforcé en fibre de carbone) pour le capot et quelques autres éléments. Elle est également chaussée de jantes en alliage léger permettant d’économiser quelques kg sur la balance.

Porsche propose la nouvelle 911 GT3 à partir de 171 553,80 euros, TVA et équipements spécifiques au pays compris. Les livraisons sont prévues pour mai 2021.