G-Power gonfle la BMW X6 M à 800 chevaux

Si les 625 chevaux fournis par le V8 4,4l bi-turbo du dernier BMW X6 M vous semblent toujours trop légers, G-Power a présenté son kit complet d’optimisation, permettant au bolide d’atteindre 800 chevaux, avec un couple titanesque de 950 Nm.

En guise d’étapes intermédiaires, G-Power propose deux autres préparations pour le mastodonte, permettant de profiter respectivement de 700 et 750 chevaux. Pour la préparation de base, le travail ne s’articule qu’autour d’une cartographie moteur plus efficace. Dans le second cas, cette dernière est associée à la suppression du filtre à particules et à l’ajout de catalyseurs sport et d’une ligne d’échappement en titane.

Côté tarif, l’offre standard est proposée au prix de 2.495€. Pour atteindre les 750 chevaux, il faudra partir sur une préparation stage 2 à 3.494€ accompagnée de l’échappement complet pour la modique somme de 5.950€.

Vient ensuite le kit ultime, permettant d’atteindre les 800 équidés. Ce dernier reprend les éléments du Stage 2 mais reçoit en plus de nouveaux turbocompresseurs, plus performants que ceux fournis d’origine par BMW. Le prix de la préparation revient au final à un peu plus de 10.500€.

Pour rappel, le BMW X6 M s’achète à un prix de base 134.550€ en Belgique. En ajoutant un large panel d’options, il est très simple de lui faire frôler les 190.000€.