Attelage pour remorque : des conseils pour faire le bon choix

Un attelage signifie aussi que vous pouvez vous procurer une remorque pour transporter vos kayaks ou remorquer un mobil-home. Et aujourd’hui, vous pouvez faire votre choix entre une variété d’attelages sur des sites comme Rameder. C’est un expert dans le domaine et il est possible d’y trouver une gamme de produits correspondant à vos besoins.

Connaître le poids réel de la remorque

Généralement, les caractéristiques d’une remorque indiquent le poids qu’elle peut supporter. Cela représente le poids de la remorque avec uniquement l’équipement standard après la fabrication.

Cependant, vous devez également transporter d’autres matériels, surtout si vous envisagez de partir en vacances en famille. Le camping-car sera probablement rempli de tous vos vêtements, jouets et accessoires, et les réservoirs d’eau et de carburant seront également pleins. Par conséquent, il est important de choisir un attelage qui supportera le poids réel de votre remorque.

Considérer la capacité de remorquage de votre véhicule

Une fois que vous savez combien votre remorque va réellement peser, vous devez ensuite déterminer la capacité de remorquage de votre voiture. Ces informations se trouvent dans le manuel du propriétaire.

Si la capacité de remorquage n’est pas évaluée pour le poids de votre remorque, vous pourriez causer des dommages inutiles à votre véhicule ou même être impliqué dans un accident grave. Si tel est le cas, vous devriez envisager l’achat d’une autre remorque ou d’un autre véhicule.

Besoin d’une répartition de poids ?

Pour la plupart des caravanes classiques, un attelage de répartition de poids est essentiel pour remorquer en toute sécurité votre remorque en toute sécurité. Ce type d’attelage équilibre le poids de la remorque entre elle et le véhicule afin d’éviter un affaissement au niveau de la flèche d’attelage. Cela permet d’améliorer votre capacité à diriger, freiner et contrôler votre remorque lors de vos déplacements.

De même, un dispositif anti-roulis vous aidera à garder votre remorque droite en cas de vents violents, de passage de camions ou de mauvais temps. Sans contrôle de balancement, il est possible que votre remorque se balance tellement que vous perdrez le contrôle et même vous causerez un accident.

Besoin de modules complémentaires ?

Lorsque vous recherchez votre dispositif d’attelage, il est conseillé de s’assurer de vérifier votre véhicule et de déterminer si des éléments supplémentaires doivent être installés. Il y a notamment le contrôle de freins qui permettra un freinage automatique de la remorque.

D’autre part, vous pourrez aussi avoir besoin de rétroviseurs de remorquage. Lorsque vous conduisez, vous devez être en mesure de voir le coin arrière de votre remorque. Enfin, une caméra d’observation arrière pourrait aussi vous être utile. Cela aidera à éviter les obstacles pendant la phase de recul.