Hyundai dévoile sa IONIQ 5

Cette année, Hyundai dévoilera plusieurs nouveautés au travers de sa marque électrique IONIQ. La danse est lancée avec la présentation de la IONIQ 5, une compacte surélevée au look de petit SUV. Reposant sur la nouvelle plateforme E-GMP du groupe coréen, cette IONIQ 5 dispose d’un empattement de trois mètres, lui permettant d’afficher une habitabilité très correcte pour le segment.

Cette IONIQ 5 est présentée avec plusieurs configurations de batteries et de moteurs. Les clients peuvent ainsi choisir entre une batterie de 58 ou de 72,6 kWh et opter pour un moteur arrière unique ou pour l’ajout d’un second bloc moteur placé à l’avant. La configuration « mono-moteur » avec la batterie de 72,6 kWh dispose ainsi d’une autonomie située entre 470 et 480 kilomètres en se fiant aux données du cycle WLTP. Côté performances, la version à transmission intégrale avec la plus grande batterie abat le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, avec une autonomie revue sensiblement à la baisse, mais pas encore indiquée.

En plus d’offrir beaucoup d’espace à bord, la plateforme E-GMP est en mesure d’être connectée à des infrastructures de recharge en 400 et 800V. Hyundai annonce que tout l’équipement est fourni d’origine pour accepter une charge sur une borne 800 V, sans avoir à acheter des adaptateurs ou autres composants. Avec un chargeur de 350 kW, le fabricant annonce une charge de 10 à 80% en 18 minutes. Dans le même temps, cinq minutes de charge sur une même borne permettent de récupérer cent kilomètres d’autonomie.

L’IONIQ 5 est également assortie d’une fonction « V2L », permettant de recharger ou d’alimenter n’importe quel appareil électrique via des prises classiques. Il est ainsi possible de charger un ordinateur ou même un vélo électrique.

A bord de la compacte, nous retrouvons une atmosphère très simpliste. L’absence du tunnel central permet de profiter d’un gain d’espace non négligeable et l’empattement de trois mètres semble offrir beaucoup d’espace à tous ses occupants.

La nouvelle IONIQ 5 sera disponible en concessions pour l’été 2021. Les prix seront annoncés dans le courant des prochaines semaines.