Audi installe une plus grande batterie dans les Q5, A6 et A7 plug-in hybrides

Audi a mis à jour il y a quelques jours ses Q5, A6 et A7 plug-in hybrides afin de les équiper de plus grandes batteries, qui permettront de gagner en autonomie électrique. La capacité initiale de 14,1 kWh a ainsi été gonflée à 14,4 kWh sur les trois modèles. De quoi leur permettre d’afficher, dans le meilleur des cas, une autonomie de 73 kilomètres selon le cycle WLTP.

La bonne nouvelle est qu’il s’agit ici d’une optimisation de la batterie existante. Par conséquent, cette dernière conserve son poids et ses dimensions initiales.

Sur lest A6 et A7, l’offre débute avec la motorisation 50 TFSI e, disposant d’une puissance totale de 300 chevaux et de 450 Nm de couple. Cette puissance est générée par un quatre cylindres 2.0l TFSI associé à un moteur électrique. Elle s’en sort avec 37 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sur base du cycle WLTP. Le haut de gamme est assuré par la version 55 TFSI e, profitant de 367 chevaux.