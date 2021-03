Les nouvelles BMW M3 et M4 passent à 620 chevaux avec Manhart

Depuis leur lancement, les nouvelles BMW M3 et M4 font parler d’elles, entre autres avec leur design… particulier. Quoiqu’il en soit, en dehors de leur look discutable, ces deux nouveaux engins devraient continuer à offrir beaucoup de plaisir à leurs propriétaires.

Avec un six cylindres en ligne développant 510 chevaux et 650 Nm de couple, les M3 et M4 disposent déjà de performances plus qu’honorables. Afin d’encore améliorer tout cela, Manhart a présenté un aperçu de son kit d’optimisation pour les deux modèles.

En réalisant une cartographie sur mesure, le six cylindres est en mesure d’afficher environ 620 chevaux, pour un couple de 750 Nm. Bien entendu, cette préparation est ici assortie d’un échappement spécial qui permet aux deux BMW M de récupérer leur timbre de voix, grâce à la suppression du filtre à particules et de la marmite d’origine.

Comme à son habitude, le préparateur agrémente son travail d’un body kit incluant des jantes de 21 pouces, une suspension rabaissée de quelques centimètres, des inserts en fibre de carbone et quelques stickers aux couleurs de la marque.