Porsche présente son Taycan Cross Turismo

N’en déplaise aux anti-électriques, le Taycan de Porsche est un véritable succès commercial. Afin de continuer sur sa lancée, le constructeur dévoile aujourd’hui la variante Cross Turismo de sa sportive 100% électrique.

Tout comme le Taycan version berline, le Taycan Cross Turismo profite d’un groupe motopropulseur électrique à l’architecture 800 volts. Avec les trente-six millimètres supplémentaires de garde au toit à l’arrière et le volume de chargement de plus de 1 200 litres dévoilé par le grand hayon arrière, elle devrait rapidement séduire une clientèle plus familiale.

Pour son lancement, le Taycan Cross Turismo est assorti de quatre motorisations, toutes dotées d’une batterie de 93,4 kWh :

Le Taycan 4 Cross Turismo de 280 kW (380 ch), puissance Overboost avec Launch Control de 350 kW (476 ch), accélération de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, vitesse de pointe de 220 km/h, autonomie (WLTP) comprise entre 389 et 456 km.

de 280 kW (380 ch), puissance Overboost avec Launch Control de 350 kW (476 ch), accélération de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, vitesse de pointe de 220 km/h, autonomie (WLTP) comprise entre 389 et 456 km. Le Taycan 4S Cross Turismo de 360 kW (490 ch), puissance Overboost avec Launch Control de 420 kW (571 ch), accélération de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, vitesse de pointe de 240 km/h, autonomie (WLTP) comprise entre 388 et 452 km.

de 360 kW (490 ch), puissance Overboost avec Launch Control de 420 kW (571 ch), accélération de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, vitesse de pointe de 240 km/h, autonomie (WLTP) comprise entre 388 et 452 km. Le Taycan Turbo Cross Turismo de 460 kW (625 ch), puissance Overboost avec Launch Control de 500 kW (680 ch), accélération de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, vitesse de pointe de 250 km/h, autonomie (WLTP) comprise entre 395 et 452 km.

de 460 kW (625 ch), puissance Overboost avec Launch Control de 500 kW (680 ch), accélération de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, vitesse de pointe de 250 km/h, autonomie (WLTP) comprise entre 395 et 452 km. Le Taycan Turbo S Cross Turismo de 460 kW (625 ch), puissance Overboost avec Launch Control de 560 kW (761 ch), accélération de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, vitesse de pointe de 250 km/h, autonomie (WLTP) comprise entre 388 et 419 km.

Sur cette déclinaison du Taycan, la suspension pneumatique adaptative est inclue sans supplément de prix. Pour les aventuriers, il est possible d’opter pour le Off-Road Package, permettant de profiter d’un rehaussement de suspension de 30mm (via un bouton). Quoiqu’il en soit, un mode gravel est proposé de série afin d’adapter la gestion de l’amortissement aux revêtements accidentés.

Le Taycan Cross Turismo sera lancé cet été. En Belgique, les prix démarrent à 96 870,18 euros, TVA de 21 % et équipements spécifiques au pays compris.