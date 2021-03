Lamborghini Urus Evo : Une version plugin-in hybride de 820 chevaux ?

A en croire un rapport récupéré par Car Magazine, Lamborghini dévoilera une version plug-in hybride de son Urus en marge de la présentation de son face-lift. L’occasion pour le constructeur de mieux satisfaire les nouvelles normes de pollution européennes tout en augmentant considérablement la puissance de son SUV.

Si rien ne confirme l’utilisation d’un V8 pour cette éventuelle nouvelle version (peut-être un six cylindres ?), l’ajout d’un moteur électrique et de batteries pourrait lui permettre de dépasser les 800 chevaux, toujours selon le rapport obtenu par nos confrères. En terme de poids, les batteries devraient représenter une prise de masse d’environ 250 kg.

A l’heure actuelle, l’unique motorisation du modèle s’articule autour d’un V8 4.0l bi-turbo Audi développant une puissance de 650 chevaux et 850 Nm de couple. Toute cette puissance est transmise aux quatre roues via une transmission intégrale, lui permettant de fournir des performances incroyables. En plus de son châssis bien né, le SUV est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

Pour le face-lift, la version 100% thermique devrait toujours fournir 650 chevaux. Cependant, une version « Sport » semble être au programme, avec une augmentation de 25 chevaux.