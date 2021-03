TechArt repense complètement l’intérieur de la Porsche Taycan

Qu’on apprécie ou pas, TechArt s’est spécialisé dans la personnalisation très poussée de la plupart des modèles Porsche. Très récemment, l’entreprise s’est attaquée à la nouvelle Porsche Taycan 100% électrique. Si l’extérieur se contente pour l’instant de jantes de 22 pouces, l’intérieur a été entièrement personnalisé.

Afin de rendre le tout plus sportif et unique, TechArt a décidé d’utiliser énormément d’Alcantara et de cuir, en leur apportant une note de vert, faisant penser à celui utilisé sur les version électrifiées des modèles courants de Porsche. Naturellement, TechArt n’a pas simplement remplacé la sellerie par une autre. Tous les cuirs sont dotés d’un traitement leur donnant une surface très particulière, remplie de motifs géométriques. On en retrouve sur le tableau de bord, les sièges, les garnitures de console centrale ou encore le volant. L’Alcantara est quant à lui utilisé à profusion sur certaines zones de sièges, encore dans le volant et aussi au niveau des panneaux de portes.

Tout ce travail a ici été réalisé sur un Taycan 4S, disposant d’une puissance de 530 chevaux, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes. La berline embarque une batterie de 79,2 kWh, lui permettant de réaliser jusqu’à 407 kilomètres, selon le cycle WLTP. En Belgique, son prix de base est d’environ 110.000 euros.