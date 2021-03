Vidéo : La sonorité des nouvelles BMW M3 et M4 avec l’échappement sport

En dévoilant ses nouvelles M3 et M4, BMW a complètement bouleversé les codes de son design historique, notamment via la nouvelle calandre qui fait tant parler d’elle. En optant pour l’échappement sport disponible via le catalogue M Performance, le look a une nouvelle fois été complètement revu.

Sur cet échappement, les quatre sorties ont en effet été placées au centre du pare-chocs. En faisant l’impasse sur ce changement de disposition, la ligne a été fabriquée avec du titane, ce qui lui permet d’économiser quelques kg sur la balance, tout en améliorant considérablement la sonorité de l’engin.

Nos confrères de BMWBlog ont pu filmer pendant quelques minutes une M3 équipée de cet échappement. Rappelons que le modèle filmé est d’origine; ce qui signifie qu’il est toujours équipé d’un filtre à particules et qu’il répond donc aux normes restrictives en matière de sonorité, imposées par l’Union Européenne.

Tout en étant nettement plus feutrée que la précédente génération, la sonorité de la berline récupère son timbre métallique, malheureusement très essoufflé sur l’échappement standard. Le pack M Performance peut également inclure un imposant spoiler, des jantes spécifiques et de nombreux inserts en carbone.

Pour rappel, les nouvelles BMW M3 et M4 Competition sont animées par le six cylindres en ligne 3.0l BMW M, nom de code S58. Il développe une généreuse puissance de 510 chevaux, gérée par une boîte mécanique à six rapports ou par une boîte automatique ZF à huit rapports.

En Belgique, le prix de la nouvelle BMW M3 débute à partir de 84.750€. Pour la M4, le prix de base est de 86.300€.